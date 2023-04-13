Омские оперативники задержали оптовика наркокурьеров с крупной партией «синтетики»

Стоп-кадр видео. Пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске оперативники управления наркоконтроля при поддержке бойцов спецназа «ГРОМ» задержали 39-летнего жителя Кировского округа, прятавшего «закладки» с наркотиками на Левом берегу. Мужчина был пойман недалеко от дачного поселка с 50 свертками наркосинтетики – производным метилэфедрона массой 44 грамма и мефедрона массой 14 граммов. При этом 30 граммов дурман-вещества он уже успел разложить по тайникам и еще больше хранил у себя дома.

- В квартире мужчины служебная овчарка по кличке Пурга нашла место хранения еще 74 граммов наркотика, - сообщили в пресс-службе полиции.

По информации оперативников, мужчина работал в наркомагазине, по указанию работодателя делал закладки для розничных курьеров. Сейчас омич заключен под стражу. На него заведено 4 уголовных дела. Возможный срок наказания - от 10 до 20 лет.