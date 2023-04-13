Олег Шишов оценил аварийное состояние «горбатого» моста в Омске

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Омские власти продолжают строить планы по ремонту городских мостов. Юбилейный с 2019 года обновился, на очереди Ленинградский, там работы завершатся в 2024 году. А в планах - Комсомольский и 60 лет ВЛКСМ.

Однако много вопросов еще к одному объекту - Октябрьскому мосту. Как говорят в народе - «горбатый» - тоже требует внимания специалистов. По запросу РИА «СуперОмск» его состояние оценил известный в стране мостостроитель, омич и основатели НПО «Мостовик» Олег Шишов.

Оказалось, мосту действительно требуется реконструкция. Она уже выполнялась еще при мэре Рощупкине- в 1996 году. Тогда была проблема с уклоном - трамваи попросту не могли подняться в горку, поэтому требовалось срочное решение проблемы.

- Мы с мэром Рощупкиным, обсуждая эту проблему, приняли решение: экстренно выполнить работы по реконструкции моста и поднять уровень отметки на пять метров вверх, увеличить габарит моста без капитального ремонта и вмешательства, с сохранением опор и несущих арок. Во время реконструкции моста нам пришлось заменить надарочное строение, оно было полностью гнилое, проваливалось, бетон разбирался буквально рукой. Сами арки тогда были не в самом лучшем, но в удовлетворительном состоянии. В свое время их бетонировали на берегу, и это выполнили не совсем качественно по геометрии, - пояснил Олег Шишов.

По его оценке, спустя 27 лет срок эксплуатации бетона арок от периода его строительства подходит к концу. Последний раз его сотрудники проверяли мост в начале 2014 года. Тогда уже были отмечены проблемы. А сейчас властям, по оценке Шишова, требуется поскорее обратить внимание на дорожный объект.

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