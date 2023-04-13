ТСО в Омской области обязаны предоставить «Газпром межрегионгаз Омск» банковские гарантии по оплате задолженности

«Газпром межрегионгаз Омск» уведомил три теплоснабжающие организации Омской области о необходимости предоставить до 1 июня 2023 года обеспечение исполнения обязательств по оплате (банковскую гарантию) задолженности за потреблённый газ за последние полгода. Уведомления направлены ООО «ТГКом», МП «Тепловодоканал» Горьковского района и МУП «Марьяновское городское коммунальное хозяйство». Суммарная задолженность этих ТСО превышает 410 млн рублей.

Действия поставщика газа предусмотрены законодательством (ст. 25 ФЗ «О газоснабжении в РФ» от 31.03.1999 № 69 ФЗ и п. 40 (1) Правил поставки газа в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162).

Нарушение порядка предоставления банковских гарантий влечет административную ответственность, в частности, штраф для руководителей организаций в сумме до 100 тысяч рублей. Контроль исполнения законодательства по этому направлению закреплен за Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор»).