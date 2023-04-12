Омича, едва не убившего четырех человек из-за голосов в голове, отправили на принудительное лечение

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омске суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который пытался убить четырех человек, будучи в неадекватном состояние. Расправиться с ранее незнакомыми омичам парня убеждали голоса в голове.

— Суд установил, что у данного лица на фоне длительного употребления психоактивных веществ развился острый психоз, сопровождавшийся слуховыми галлюцинациями, побуждающими его к совершению убийств. Находясь в таком состоянии 16 июля 2022 г. он попытался убить четырех ранее незнакомых ему мужчин. В дальнейшем он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Первомайский районный суд постановил отправить омича принудительное лечение в психиатрическую больницу. Иск пострадавших будут рассмотрены в ходе гражданского судопроизводства.

Отметим, постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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