Определение причинной связи увечий, заболеваний граждан, пребывающих в добровольческих формированиях

Для выполнения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

При медицинском освидетельствовании граждан, пребывающих (пребывавших) в добровольческих формированиях, военно-врачебная комиссия (далее – ВВК) определяет причинную связь полученных ими увечий, заболеваний на основании обращений граждан (их законных или уполномоченных представителей), федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, органов социальной защиты, военных комиссариатов (военных комиссариатов муниципальных образований), органов, осуществляющих пенсионное обеспечение. Выносит заключения о причинной связи увечий, заболеваний со следующими формулировками: «увечье получено в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании»; «заболевание получено в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании»; «общее заболевание».

При проведении медико-социальной экспертизы причина инвалидности устанавливается в соответствии с заключением ВВК.

В случаях проведения медико-социальной экспертизы с целью установления причины инвалидности при наличии оснований (документы, подтверждающие статус пребывавшего в добровольческом формировании), но при отсутствии документов, подтверждающих факт военной травмы, федеральное учреждение медико-социальной экспертизы оказывает инвалиду содействие в получении указанных документов.

При представлении заключения ВВК о причинной связи увечья, причина инвалидности изменяется со дня представления этих документов без дополнительного освидетельствования инвалида на основании заявления по установленной форме на проведение медико-социальной экспертизы с целью изменения причины инвалидности от гражданина (его законного или уполномоченного представителя).

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.