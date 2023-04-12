Восьмилетний ребенок погиб в Омской области из-за осложнений заболевания

За жизнь малыша боролись врачи Областной детской клинической больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Смерть маленького жителя Крутинки была зафиксирована в Областной детской клинической больнице Омска 23 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Известно, что малыш погиб из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. По итогам обследования у ребенка обнаружили трахеит, бронхит, пневмонию и множественные осложнения, включая отек мозга и легких.

- Ночью 22 числа сын сотрудницы центра соцобслуживания Крутинского района поступил в Областную детскую клиническую больницу Омска, а днем 23 была зафиксирована его смерть, - говорится в сообщении.

Следствие считает, что врачи не оказали должным образом помощь маленькому мальчику, поэтому он скончался. Заведено уголовное дело.

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