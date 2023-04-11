В Омске из-за аварии в Октябрьском округе без газа остались 12 тысяч человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омске сегодня днем, 11 апреля, более 11,9 тысяч человек остались без газа из-за аварии на газопроводе в Октябрьском округе.

— Предварительно установлено, что сегодня, 11 апреля 2023 г., на улицах Харьковской и 28-й Рабочая в Омске во время проведения работ по замене изоляции подземного газопровода ковшом экскаватора была повреждена газовая труба. В целях устранения аварии произведено перекрытие участка газопровода длиной около 2 километров, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На месте аварии работают специалисты «Омскгоргаза», представители мэрии и регионального минэнерго и ЖКХ.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, аварийные бригады планируют закончить работу к 21:00. После этого голубое топливо вернется в дома омичей.

Прокуратура Октябрьского округа проводит проверку по факту произошедшего. По ее итогам будет дана оценка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ органом местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией.