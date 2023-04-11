Приставы забрали у омички «Приору» за 81 штраф за нарушение ПДД

Фото: пресс-служба УФССП по Омской области

Дерзкая, как многие владельцы «Приор», 31-летняя омичка лишилась своей машины. Поставили на штраф-стоянку автомобиль судебные приставы.

Вычислили нарушительницу правил дорожного движения сотрудники УФССП вместе с ГИБДДшниками. Девушка была задержана в Ленинском округе.

Как рассказывают в ведомстве, на нее заведено 81 исполнительное производство на общую сумму 65 тысяч рублей. Всю сумму она задолжала за нарушения ПДД.

- Сотрудник службы судебных приставов в рамках каждого из возбужденных в отношении должницы исполнительных производств вынес постановления о взыскании с нее также исполнительского сбора, размер которого составляет 7% от суммы долга и не менее 1 тысячи рублей. Таким образом, общий долг омички превысил уже 100 тысяч рублей, - уточнили приставы.

В ходе задержания нарушительницы 5 апреля автомобиль был изъят. В случае, если омичка не оплатит штраф, но автомобиль «пустят с молотка».

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