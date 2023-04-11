Облсуд встал на сторону омских предпринимателей, признав недействующими нормативы по вывозу мусора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строки 13 таблицы приложения 2 к приказу РЭК Омской области от 31.05.2017 61/27 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Омской области» Омский областной суд признал недействующими. Таким образом Фемида встала на сторону местных предпринимателей, которые утверждали, что суммы, которые они платят за вывоз мусора, несоразмерны с его количеством.

Помогли установить справедливость специалисты прокуратуры. Именно с надзорным органом несколько предпринимателей обратились в суд, пояснив, что «19,284 кг в месяц, 231,41 кг в год» - совсем не те цифры, которые приписывает им РЭК.

- Предприниматели Бобошко А.А. и Бобошко И.А., также обратившиеся в суд, обращали внимание на то, что замеры отходов для определения нормативов осуществлялись с нарушением установленных правил, сводные сезонные ведомости были составлены формально, экономическая обоснованность оспариваемых нормативов не подтверждена, доказательства обоснованности установления нормативов накопления ТКО для киосков и павильонов, в разы превышающим аналогичные нормативы для магазинов, не представлены, - уточнили в пресс-службе суда.

Исследовав представленные доказательства, Омский областной суд решил признать оспариваемое положение недействующим с момента вступления решения суда в законную силу и возложил на РЭК Омской области обязанность по принятию нового нормативного правового акта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области пилота оштрафовали на 20 тыс рублей за полет над автотрассой

Расстояние между проезжей частью и воздушным судном составляло не более 100 метров (подробнее)