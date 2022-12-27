Искусство связи. В компании Tele2 подвели итоги работы, проделанной за 2022 год

Традиционно с окончанием календарного года оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги проделанной работы за этот период.

— За год мы увеличили емкость сети на 7 петабайт. Это примерно 1000 лет непрерывного онлайн-просмотра фильмов. А благодаря строительству новых базовых станций еще 125 тысяч жителей Сибири получили доступ к стабильной голосовой связи и мобильному интернету, — отметил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский.

Что касается Омска, то и здесь компания не прошла мимо новых проектов. Важным проектом в Сибири в этом году стало обеспечение связью омской ледовой арены G-Drive – нового дома для хоккейного клуба «Авангард». Tele2 запустила внутри спортивного комплекса базовую станцию для обеспечения быстрого мобильного интернета и стабильной связи для болельщиков и персонала арены.

В отдаленных районах с численностью жителей до 500 человек, в том числе в Омской области, были также построены новые базовые станции. В итоге для 24 тысяч новых абонентов цифровое неравенство ушло в прошлое. Теперь жители маленьких поселков и деревень могут наравне с жителями мегаполисов пользоваться всеми интернет-сервисами, услугами банков, онлайн-платформ и проч.

- Мы стремимся не только удовлетворять текущие потребности, но и заглядываем немного вперед. Например, наша компания одной из первых начала внедрять технологию eSim. В уходящем году доля устройств с электронной SIM-картой выросла на 51%, - отметил Кромский.

Для понимания: eSim не требует перестановки «пластика» из аппарата в аппарат. Благодаря этой технологии абоненту не нужно копировать или переносить вручную нужную информацию с контактами близких.

Еще одно новшество – минуты Tele2 теперь может использоваться почти как виртуальные деньги. Их можно обменять на дополнительный трафик, скидку на смартфоны, умные колонки и другие смарт-устройства. В минувшем году Tele2 уделяла особое внимание интересам своих подписчиков. Осенью оператор запустил конструктор мультиподписок Mixx. Всего доступно 18 опций - среди них, например, 50 Гб интернета каждый месяц дополнительно, VK Combo (в том числе доступ к онлайн-кинотеатру Wink и VK музыке без рекламы), защита от спама, 200 тысяч книг от ЛитРес и много что еще. Интересно, что Mixx – это первая операторская подписка, которая доступна не только клиентам оператора. Ее можно оплачивать с банковской карты, не привязывая к мобильному счету.