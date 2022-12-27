Омичам стали приходить квитанции с графой о страховании жилья

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Омичам навязывают дополнительные, страховые услуги, которые будут без согласия владельца квартиры включены в общую коммунальную квитанцию «Омской энергосбытовой компании». Строка о страховании жилья от компании «СОГАЗ» будет появляться в квитанции ОЭК каждый месяц наравне с другими услугами. И далеко не все эксперты коммунальной отрасли уверены, что такой шаг можно назвать законным.

Так исполнительный директор центра «ЖКХ контроль Омск» Мария Заздравных уверена, что новая строчка присутствует в платежном документе нелегитимно. Об это она заявила РИА «Омск-Информ».

– Это нарушение законодательства, в квитанциях нельзя размещать что-либо дополнительно, в том числе и страхование жилья, хотя и добровольное, – рассказала эксперт в источнике. – Условия страхования жилья не распространяются на массу жилых помещений – двухэтажные дома, дома до 1950 года постройки, деревянные дома, общежития, ветхие дома. Догадаться нетрудно, что Омская энергосбытовая компания зарабатывает на каждой выставленной бумажке, даже если этот клиент не сможет воспользоваться данной страховкой из-за особенностей условий страхования. Это скорее тот случай, когда, вероятно, мы будем платить за воздух. Энергосбытовая компания несколько лет концентрирует у себя различные платежи, претендуя на роль единого расчетного центра.

Официальную точку зрения о сборе страховки на сайте изложил и Роспотребнадзор.

- Сбор платежей за добровольное страхование не входит в число услуг ЖКХ и подлежащих оплате потребителями. Заключение договора страхования и оплата указанных услуг является правом собственников жилых помещений. Однако для этого должно быть принято соответствующее решение на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома, - сообщается на сайте надзорного ведомства. - Указанная практика не связана с осуществлением деятельности по договору управления МКД и нарушает принцип договора, связанный с самостоятельным выбором потребителем страховой компании, что является навязыванием услуги.

Председатель Общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев считает, что энергетики имеют право выставлять эту строку в квитанции.

– Мне поступает очень много обращений по данному вопросу. Собственники возмущены, – отмечает он в интервью сайту. – Честно говоря, я не понимаю этого шума. В квитанцию могут включить все что угодно, а я обязан оплатить только те услуги, с поставщиками которых я заключил договор. Оплачивать нужно только те услуги, которые реально были потреблены.