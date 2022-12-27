Укатил 16 штук: омич наворовал канализационных люков на два года тюрьмы

Ресурсникам пришлось устанавливать новые люки, чтобы в колодцы не провалились жители. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу шесть эпизодов по уголовной статье о краже вменяет прокуратура 45-летнему ранее судимому омичу. Из-за него минувшей осенью в Советском округе пропали почти два десятка канализационных люков.

- Фигурант уголовного дела совершил хищения 16 крышек канализационных люков, принадлежащих АО «ОмскВодоканал». Организации был причинен ущерб на общую сумму 52 тысячи рублей, - уточнили в областной прокуратуре.

Ресурсники тотчас закрыли все колодцы, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Однако, сам рецидивист о безопасности горожан, видимо, не думал. Награбленное он укатил в чермет.

Свою вину в преступлении он признал, теперь суд назначит наказание. Согласно статье, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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