В Омске в новогоднюю ночь будет до -17 градусов

Прогноз погоды может еще измениться до Нового года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -17 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.

Днем, 31 декабря, температура воздуха составит -10...-13 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег. Скорость ветра от 2 до 8 метров в секунду.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет -16...-17 градусов. К утру похолодает до -22 градусов. Местами осадки в виде снега. Скорость ветра не превысит 4 метров в секунду.

Отметим, точность прогноза погоды на 5-7 дней составляет 50-80%. Все еще может измениться.

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