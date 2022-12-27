В Омске в новогоднюю ночь будет до -17 градусов

Прогноз погоды может еще измениться до Нового года
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Омске в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -17 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Gismeteo.
Днем, 31 декабря, температура воздуха составит -10...-13 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег. Скорость ветра от 2 до 8 метров в секунду.
В ночь с 31 декабря на 1 января будет -16...-17 градусов. К утру похолодает до -22 градусов. Местами осадки в виде снега. Скорость ветра не превысит 4 метров в секунду.
Отметим, точность прогноза погоды на 5-7 дней составляет 50-80%. Все еще может измениться.
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