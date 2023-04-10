Появилось видео взрыва автоцистерны, которую варил омский сварщик

Фото: скриншот «НГС55»

«НГС55» публикует кадры происшествия в Кировском округе. Напомним, 8 апреля на улице 2-я Солнечная произошел хлопок газовоздушной смеси из-за проведения сварочных работ.

Рабочий демонтировал технический люк цистерны для перевозки газа. Подробностей пока нет, но можно предположить, что емкость была закрытой, и попадание искры вызвало взрыв.

34-летнего сотрудника ООО «Экогрупп» не стало сразу. От полученных травм мужчина скончался. Заведено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

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