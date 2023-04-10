Виталий Хоценко поручил создать министерство по делам молодежи

Омичи могут помочь врио губернатора в формировании комфортного имиджа Омской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новое ведомство должно появиться в омском правительстве. Такое поручение дал врио губернатора региона Виталий Хоценко.

- Поручил создать в структуре правительства министерство по делам молодежи. Выполняем Указ Президента. Считаю крайне важной работу в этом направлении. Молодому поколению необходима мотивация для того, чтобы оставаться на малой родине, - уточнил Хоценко.

Глава региона раздосадован ситуацией с местной молодежью. Он узнал, что многие перспективные омичи уезжают на ПМЖ в Краснодар, Санкт-Петербург и Москву. Такое положение дел необходимо менять.

- До осени новое ведомство должно подготовить предложения, как сделать жизнь в Омской области по настоящему привлекательной для наших ребят и девчат, - уточнил врио губернатора.

Хоценко также попросил совета у жителей региона, чтобы сами жители могли рекомендовать и рассказать, чего не хватает молодежи Омской области.

Между тем, в правительстве сейчас числится министерство спорта и молодежной политики. Им руководит Дмитрий Крикорьянц. Можно предположить, что часть ведомство будет расформировано и станет отвечать лишь за спорт.

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