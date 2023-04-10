В Омской области до середины недели ожидаются перепады от -13 до +14 и мокрый снег

Мокрый снег возможен в ночь с понедельника на вторник Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в ближайшие дни ожидаются перепады от -13 до +14 градусов. Во вторник, 11 апреля, на территории региона возможны осадки в виде мокрого снега. Об сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 10 апреля, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный. Его скорость составит от 8 до 13 метров в секунду. В отдельных районах синоптики прогнозируют порывы до 17 метров в секунду.

Во вторник, 11 апреля, в ночные часы температура воздуха опустится до -1...-6 градусов. Местами возможен мокрый снег. При прояснении до -13 градусов. Днем по сравнению с понедельником резко похолодает. Столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов. Ветер северо-западный со скорость 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В среду, 12 апреля, ночью от 0 до -5, а местами до -10 градусов. Днем погода в Омске и области порадует теплом: ожидается от +7 до +12 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Будет ветрено — от 7 до 12 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

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