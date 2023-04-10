В Омск прибыла семья врио губернатора Виталия Хоценко

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Виталия Хоценко

В воскресенье, 9 апреля, в Омск вместе с врио губернатора Виталием Хоценко прибыла его семья. Об этом глава региона рассказал в своем телеграме-канале.

— Как и обещал, сегодня выложил видео об итогах уходящей недели: как мы поработали, какие результаты, какие планы. Если говорить, у меня из личных результатов: прибыл в Омск не один — со мной моя семья, — сказал Хоценко.

В этот же день новый губернатор поделился, что в Омск из ДНР привезли его собаку по кличке Амур.

Напомним, на прошлой неделе Хоценко показал супруге по видеосвязи «G-Drive Арену». В тот день он также побывал на матче «Авангарда» с «Ак Барсом», который в итоге закончился поражением для омской команды.

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