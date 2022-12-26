Кто в больницу, а кто за решетку: омич, отсидевший за угрозу убийством, избил свою 61-летнюю мать

Правоохранители уже завели уголовное дело на мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в одну из омских больниц доставили 61-летнюю жительницу Ленинского округа с закрытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждения.

Как установили полицейские, женщину покалечил ее 37-летний сын, который проживал вместе с ней. Омич ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе на его счету статья за угрозу убийством.

Правоохранители завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следствие продолжается.

Напомним, ранее другой омский рецидивист избил свою 85-летнюю мать. Мужчине грозит до 8 лет колонии.

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Объяснить свои действия сотрудникам полиции рецидивист не смог(подробнее...)