Курение убило: в Омской области из-за непотушенной сигареты заживо сгорели сельчанин и его возлюбленная

Фото: скриншот видео, предоставленного СУ СК РФ по Омской области

В пожаре под Омском заживо сгорели два человека. По факту трагедии Следком проводит проверку.

По предварительной версии, около 5 часов утра в минувшую субботу, 24 декабря, в поселке Новоомский произошел пожар в частном доме, в результате чего погибли два его жильца — 55-летний мужчина и его 50-летняя возлюбленная. Вероятной причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Точная причина произошедшего пожара будут установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

Следователи совместно с экспертами уже провели осмотр места трагедии. Идет опрос свидетелей и другие мероприятия, по результатам которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Омской области произошел взрыв газ, в результате которого пострадала пожилая супружеская пара. Спустя несколько дней оба пенсионера скончались в больнице.

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