Эдуарду Юнусову дали 4 года условно за истязание своих малолетних детей

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 месяцев лишения свободы Эдуарду Юнусову показались слишком мягким для областной прокуратуры. Истязателю несовершеннолетних детей требовали дать больше лет тюрьмы. Несмотря даже на примирение сторон.

Суд встал на сторону гособвинения и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Насколько суровое наказание теперь - судить всё тем же прокурорам.

А мы напомним, с октября 2020 года по январь 2021 года мужчина неоднократно пытал своих детей и наказывал бросанием на пол с высоты собственного роста. Данные факты были распространены в сети интернет супругой истязателя. Однако в суде обвиняемый свою вину так и не признал.

- 23 января 2021 года он в качестве наказания поднял двух детей на высоту собственного роста и несколько раз бросил их на пол. Видеозапись данных действий была распространена в сети Интернет, - напомнили в областной прокуратуре.

Пока приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Брал за ноги и тряс вниз головой»: в Омске задержан любовник матери за издевательство над девятимесячным ребенком-инвалидом

Многодетная мать на несколько дней оставила малолетних детей на 32-летнего мужчину (подробнее)