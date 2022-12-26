В Омске к середине предновогодней недели похолодает до -25 градусов

Снег пройдет лишь местами днем во вторник и ночью в среду
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омской области в начале предновогодней недели будет холодно, местами до -25 градусов и почти без осадков. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Сегодня, 26 декабря, в Омске днем -6...-11 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Во вторник, 27 декабря, в ночные часы -12...-17 градусов, местами до -22 градусов. Днем -8...-13 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. На дорогах гололедица. В отдельных районах Омской области туман и изморозь.
В среду, 28 декабря, ночью -15...-20 градусов, а местами еще холоднее — до -25 градусов. В ночные часы возможен небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах будет по-прежнему скользко. В отдельных районах ожидается туман и изморозь. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.
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