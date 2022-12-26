Транспортная прокуратура наказала «Ред Вингс» за задержки рейсов из Омска

Задержки вылетов из Омского аэропорта в последнее время стали частым явлением. Фото: пресс-служба администрации города Омска

За задержки рейсов из Омска авиакомпанию «Ред Вингс» наказала транспортная прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- По инициативе Омской транспортной прокуратуры авиакомпания «Ред Вингс» привлечена к административной ответственности за нарушения прав пассажиров, - говорится в сообщении.

Нарушения были установлены 27 и 30 сентября во время выполнения рейсов в Екатеринбург и Минеральные Воды. Тогда пассажирам не был предоставлен комплекс услуг при ожидании вылетов.

Авиакомпания оштрафована на 40 тысяч рублей. Правда, решение суда в законную силу еще не вступило.