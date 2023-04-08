Минстрой РФ отметил прогресс Омска в создании комфортной городской среды

Фото: минстрой Омской области

Минстрой РФ и Дом.рф опубликовали данные индекса качества городской среды по итогам 2022 года. Омск вошел в число городов с благоприятной средой. Здесь были учтены множество параметров: от реконструкции общественных пространств до качества дорог и эффективности управления.

Активную фазу развития комфорта в Омске отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. В целом за последний год количество городов, где стало комфортнее жить, увеличилось на 58 - до 603. Это выше планового показателя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Омск на федеральном уровне отмечен как город с наибольшим положительным приростом по индексу качества городской среды – на 27 баллов по сравнению с прошлым годом. Это очень показательно. Наша совместная работа с региональным правительством, организациями, бизнесом и омичами приносит свои плоды, - подчеркнула заместитель мэра Омска, директор департамента городской экономической политики администрации города Елена Дячук.

Отметим, что индекс качества городской среды – комплексная оценка, которая она содержит 36 показателей, объединенных в 6 пространств. Наибольший прирост баллов у Омска — по «Общественно-деловой инфраструктуре» и «Социально-досуговой», 11 и 9 баллов соответственно.

- У нас неплохие стартовые условия, но мы понимаем, что еще многое предстоит сделать по всем направлениям. Будем активно работать, — добавила Дячук.

Напомним, в Омске с 15 апреля стартует онлайн-голосование за общественные территории, которые будут отремонтированы в 2024 году. Омичи смогут сделать свой выбор до 31 мая на платформе 55.gorodsreda.ru.

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