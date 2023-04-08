Врачи спасли 65-летнюю омичку у которой загнивала бедренная кость

Очередная история с положительным завершением произошла в отделении гнойной остеологии КМХЦ . Медики спасли 65-летнюю женщину, у которой начала гнить кость.

Лечение продлилось целых два года, но врачам удалось сделать немыслимое. Когда пациентка поступила в больницу, у нее уже начался сепсис бедренной кости - пенсионерки развилась флегмона бедра. Это глубокий гнойник, который быстро прогрессирует и поражает в том числе мышцы и сухожилия. Причиной проблемы стал острый остеомиелит бедра.

- Остеомиелит – это тяжёлое заболевание, требующее сложного и длительного лечения. По сути, это гнойный процесс внутри кости,- пояснил завотделением гнойной остеологии КМХЦ Сергей Лысенко.

После поступления женщины в больницу встал вопрос ампутации ноги. Но врачи решили побороться за полноценную жизнь пациентки. За два года они провели 10 операций. Во время последней из них часть кости с дефектом заместили специальными искусственными материалами, которые встраиваются сейчас в здоровую костную ткань.

Сейчас омичку чувствует себя хорошо, самостоятельно ходит без опоры.

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