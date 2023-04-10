Раскрываем секрет воздушного кулича и ароматной пасхи

Пасха – переходящий праздник, то есть ежегодно отмечается в разные даты. В 2023 году она выпадает на 16 апреля. Такая Пасха считается ранней. На столе должны быть не только куличи и крашеные яйца, но и обязательно - творожная пасха.

Творожную пасху готовят на основе натурального творога, к которому добавляют различные ингредиенты: мед или сахар, сметану, сливочное масло, яйца, ванилин, шоколад, цукаты, сухофрукты, орехи. Для отличного результата специалисты рекомендуют брать мелкозернистый не кислый творог с оформленной структурой зерна.

Главный ингредиент традиционной Пасхи – хороший творог. Выбрать качественный продукт, значит, гарантированно получить отличное блюдо в итоге. Творог «традиционный» Лужайкино - это 100% попадание в цель. Разработан специально для кулинарии и приготовления десертов - у него сравнительно мелкая структура зерна и, даже после термической обработки, продукт сохраняет свои качества.

Если Вы предпочитаете куличи, то самый воздушный и ароматный получается с использованием масла и сметаны «Лужайкино». Ведь именно эти продукты на ряду с «традиционным» творогом удостоены звания «100 лучших товаров России».

Справка:

Продукция торговой марки «Лужайкино» производится на предприятии «ООО МилкОм» с 2014 года. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все поступающее сырье проходит лабораторный контроль качества, отвечает всем современным требованиям к производству молочной продукции. «Лужайкино» готовится строго без использования заменителей молочного жира и сухого молока. Это принципиальная позиция бренда - только натуральные ингредиенты.

«Команда высоко ценит, что потребители при подготовке к празднику выбирают продукцию «Лужайкино». - Здорово, что нам доверяют, значит, мы выбрали верный путь развития и будем его придерживаться». – комментирует представитель Компании.

Здорово, когда «Лужайкино»!

Еще больше интересного о молоке и молочных продуктах можно узнать на сайте «Лужайкино» или в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», телеграмм.

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Фотоматериал предоставлен ООО «МилкОм».

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