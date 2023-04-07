Министра здравоохранения Омской области оштрафовали за срыв реализации нацпроекта

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского по инициативе областной прокуратуры оштрафовали на 12 тысяч рублей за срыв реализации нацпроекта «Здравоохранение». В 2021 году глава ведомства уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Региональный минздрав допустил срыв сроков поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в 2022 году. В связи с этим техника не была вовремя введена в эксплуатацию.

— К 1 январю 2023 года не введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», а также 3 единицы медицинского оборудования для БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9». БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» также не было оснащено 7 единицами медицинского оборудования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Отметим, в ведомстве пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

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