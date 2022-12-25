Омичка собиралась купить красную икру и лишилась десятков тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне омичка обратилась в полицию после новогодней закупки продуктов. 44-летняя предпринимательница хотела приобрести красную икру оптом, зашла на сайт бесплатных объявлений. Предложение отдать за один килограмм 3,8 тысяч рублей показалось ей более чем выгодным.

Женщина связалась с продавцом Екатериной, та настояла на переписке в мессенджере. Омичке отправили фотографию товара — икру кеты. Попросили оплатить покупку в полном объеме. Бизнесвумен перевела 52 тысячи рублей, но доставку так и не дождалась.

Позже объявление вообще исчезло с сайта, Екатерина пояснила покупательнице из Омска, что ее страницу пытались взломать. Омичка еще раз уточнил дату прибытия товара, но продавец перестала выходить на связь.

Сейчас омская полиция проводит проверку по факту мошенничества.