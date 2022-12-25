«Раз, два, три, автоёлочка гори!»: омские автомобилисты выстроили ель из машин

Фото: drive2.ru.

Омские автомобилисты накануне поздним вечером, с наступлением темноты, провели масштабный флешмоб в преддверии Нового года. Видео действа появилось в паблике «Инцидент Омск».

Живописный флешмоб автомобилисты устроили неподалёку от посёлка Ребровка. Десятки машин выстроились в огромную ель и устроили светопредставление аварийкой и светом фар.

Выстраивать ель из автомобилей - интересная традиция, которая пользуется популярностью в крупных российских мегаполисах на протяжении последних нескольких лет.