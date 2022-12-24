В Омской области стартовали губернаторские елки

В концертном зале Омской филармонии сегодня начались показы губернаторских елок. В этом году для мальчишек и девчонок подготовили новогоднее представление по мотивам русских народных сказов «Заветное желание», но помимо спектакля юные омичи смогли также насладиться и праздничными забавами. Перед началом постановки ребята успели встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и поводить хоровод вокруг елки.

С наступающим Новым годом юных омичей в видеообращении поздравил глава региона Александр Бурков. Он напомнил ребятам, что чем больше хорошего они будут делать для других, тем больше чудес будет происходить с ними.

Спектакль, который подготовили для детей продлился больше часа. За это время ребятам рассказали историю о добре и истинных ценностях. По сюжету сказки трое царских сыновей отправились к Древу жизни, чтобы пройти все испытания и добиться исполнения своих заветных желаний, и на этом пути их, конечно, ждало множество приключений и проверок, которые должны показать, кто окажется самым достойным царского кресла.

– Волшебный праздник сегодня нам устроили, и спектакль отличный! Нам с детьми очень понравилось. Было музыкально и ярко. А еще в сказке заложен очень глубокий и ценный посыл: для счастья важны не деньги, и не сила, а ум и доброта, – поделилась омичка Алина Лехова.

– Мы посмотрели отличное представление. Нам сделали шикарный праздник, ребята, которые выступали, такие молодцы! По окончании остались только позитивные эмоции и состояние праздника. Приближение Нового года теперь особенно сильно ощущается, – рассказали гости Губернаторской елки – мама Татьяна и ее дочь Мила.

Напомним, что посетить представления в этом году смогли не только отличники учебы и спорта, призеры различных конкурсов, а также детей из малоимущих, опекунских и многодетных семей, но и дети участников специальной военной операции на Украине (мобилизованных, добровольцев, контрактников), ветеранов боевых действий.

В Омске губернаторские елки продлятся еще 3 дня – до 26 декабря включительно. А после новогодняя сказка захватит и детей из северных районов Омской области. Для них 27 и 28 декабря состоятся представления в Северном драматическом театре им. М.А. Ульянова, там ребятам покажут «Сказку о Щелкунчике». Всего Губернаторские елки в Омской области посетят более 6-ти тысяч детей.