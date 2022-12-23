Приревновала: омич помог родной сестре жестоко расправиться с ее сожителем

Фото: СУ СКР по Омской области

Весной 2022 года в Тевризе случилась жестокая расправа с жителем Омской области. Мужчину кухонным ножом зарезала сожительница и ее брат-рецидивист.

Все про произошло на кухне, как это обычно бывает, за рюмкой горячительного напитка. Что-то пошло не так, и женщина приревновала своего друга. Завязалась ссора, в ходе которой потерпевший получил ножом несколько ударов в шею и область паха.

Из кухни тело с признаками жизни брат и сестра перенесли в зал. Там она предложила ранее судимому родственнику помочь расправиться со своей зазнобой окончательно.

- Желая добить сожителя и при этом избежать привлечения к уголовной ответственности, осознавая, что ее ранее судимый, родной брат может помочь в убийстве, предложила ему, нанести ее сожителю удары ножом, тем самым сокрыть ее причастность к совершенному преступлению, а затем взять вину в совершении преступления на себя, на что брат ответил согласием, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

Кровожадный брат добил свою жертву. Теперь родственников ждет суд.

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