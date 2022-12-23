Омичи помогли малышам Донбасса

Издательский дом «Комсомольская правда» в Омске, АНО «Семейный ресурсный центр «Радость» и ТЦ «Каскад» в декабре провели совместную благотворительную акцию по сбору вещей, предназначенные для ухода и кормления малышей, которые находятся на новых территориях России. В специальный контейнер, который был установлен на первом этаже ТЦ «Каскад», каждый неравнодушный омич мог принести самые разные необходимые вещи: детское питание, памперсы, пустышки, детские шампуни, детскую посуду и многое другое. Люди откликнулись на наш призыв и теперь представители АНО «Семейный ресурсный центр «Радость» отправят весь целевой сбор на новые территории России семьям с новорожденными детьми и в лечебные учреждения. Эта организация не первый месяц занимается подобными благотворительными проектами для людей, оказавшихся в зоне СВО, в организации отлажена система взаимодействия помощи людям.