Житель севера Омской области в пьяном угаре до смерти забил собственного брата

Подозреваемому вменяют 111 статью УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жесткая драка с летальным исходом произошла 17 декабря в селе Екатерининское. Прекрасная, первозданная природа Тарского района вместе с алкоголем помутили разум 43-летнего местного жителя.

В пьяном угаре между двумя братьями произошла ссора, которая перетекла в потасовку со смертельным исходом.

- 43-летний мужчина нанес своему 45-летнему брату множественные удары руками в область головы. От полученных повреждений потерпевший умер утром 18 декабря, - уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

Свои действия подозреваемый объяснил лишь тем, что был пьян. На время расследования уголовного дела он находится в СИЗО.

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