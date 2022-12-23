С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие коллеги и друзья!
В преддверии нового 2023 года от имени Управления Россельхознадзора по Омской области и себя лично хочу поздравить вас с наступающими праздниками!
2022 год без преувеличения выдался трудным. Но мы научились справляться с новыми вы зовами и проблемами.
Несмотря на все препятствия, работа наших бдительных госинспекторов не останавливалась ни на минуту: проведено 2069 контрольно-надзорных мероприятий, досмотрено более 10 тысяч транспортных средств (партий) и 256 тысяч тонн поднадзорной продукции, выявлено 2685 нарушений действующего законодательства.
Проведено более 14 тысяч профилактических мероприятий, в том числе более 480 профилактических визитов, выдано более 2400 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
За сухими цифрами статистики – ежедневный труд, который позволил в этом году обеспечить продовольственную и биологическую безопасность нашего региона.
Этот год почти пройден и впереди нас ждут праздники, которые мы празднуем с самыми близкими и родными людьми.
Пусть предстоящее празднование Нового года и Рождества согреет всех вас теплом семейного очага, подарит незабываемые впечатления и принесет как можно больше положительных эмоций!
Желаю вам, вашим близким и родным в новом 2023 году крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и вдохновения на работу!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области О.Н. Подкорытов