Минтранс РФ считает, что Омск выбивает деньги из электросамокатов? и рекомендует не трогать бизнес

Фото: Яна АСТАХОВА

Не трогать кикшеринг от компании Whoosh рекомендует омским властям Минтранс РФ. Эту тему 6 апреля обсуждали на комитете по вопросам экономического развития Омского городского Совета.

Муниципальные депутаты подняли этот вопрос на основании предложения мэрии повысить арендную плату для парковок электросамокатов. Более того, в областном центре в этом году монополист Whoosh намерено выставить в полтора раз больше единиц транспорта.

В горадминистрации, казалось бы, уже готовы «выкатить» новые условия арендатору, но вопрос уперся в федеральный минтранс.

– В федеральном Минтрансе говорят, что Омск – один из городов, где выбивают деньги из самокатчиков. Поэтому там предлагают пускать их бесплатно, – цитирует «ОмскИнформ» замдиректора департамент экономической политики Михаила Щелконогова.

По информации чиновника, сейчас в администрациях округов находятся заявления о 900 парковках.

Вся эта история возмутила городских депутатов. Своё «фи» федеральному ведомству высказал Алексей Провозин.

– У министерства своя позиция, у нас своя. Ну, пусть они предлагают. А мы – местное самоуправление. Самокатчики эксплуатируют нашу инфраструктуру, которую город содержит. Как это не платить? Вы нам скажите, если эти предложения Минтранса обретут более грозную форму – тогда посмотрим, – высказался народный избранник.

Отметим, решение по данному вопросу пока не принято.

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