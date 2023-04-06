Порывистый ветер и похолодание придет в Омск 7 апреля

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

7 апреля территорию Омска и области охватит непогода. По данным синоптиков, в пятницу ожидаются осадки, усиление ветра и похолодание.

В свою очередь МЧС России по Омской области рекомендует омичам соблюдать правила безопасности в период буйства стихии.

- При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Парковку автомобилей осуществляйте в отдалении от них. Не отпускайте детей на улицу, - призывают в региональном управлении.

Автомобилистам рекомендуют быть внимательными на дорогах, а по возможности вовсе отказаться от поездок.

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