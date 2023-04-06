Апартаменты: в чем особенность этого формата недвижимости

Апартаменты - это, как правило, небольшие помещения со всеми удобствами, пригодные для постоянного проживания, размещения офиса или торгового помещения. Располагаются они в развитых районах города, домах новой застройки, с вестибюлями, холлами и соседствуют с офисными помещениями, кафе и магазинами.

Апартаменты предлагают приобрести по очень привлекательной цене, дешевле, чем квартиры в том же районе. Их можно сдавать в аренду, свободно продавать и покупать.

Самая важная особенность заключается в том, что апартаменты, с точки зрения закона, - это нежилые помещения. Даже несмотря на то, что выглядят они как квартиры и расположены в домах, которые выглядят как жилые. Поэтому законы, касающиеся жилья, такие как Жилищный кодекс, на апартаменты не распространяются.

Также на апартаменты не распространяются требования, установленные государством по безопасности жилых помещений, санитарным нормам, планировкам, а также требования по режиму тишины и звукоизоляции — соседи через стенку могут играть на барабанах по ночам.

Для зон застройки комплексов апартаментов нет требований к параметрам инфраструктуры, и может оказаться так, что в районе расположения комплекса нет ни школы, ни детского сада, ни поликлиники.

При покупке квартиры в обычном жилом доме покупатель автоматически становится совладельцем общего имущества. Ему принадлежит часть крыши, фасада, подъезда и даже двора.

В апартаментах, помимо указанного выше имущества, на собственника ложится обязанность за содержание иных объектов, расположенных в здании, - офисы, торговые помещения, фонтаны, входные группы, которыми собственники апартаментов возможно никогда не будут пользоваться.

В многоквартирном доме вопросами управления занимается управляющая компания или ТСЖ. Управляющую компанию выбирает собрание собственников. В апартаментах удобную для себя управляющую компанию может назначить мажоритарный собственник (собственник большей части апартаментов в здании).

По закону единственное жилье нельзя забрать за долги, а так как апартаменты не являются жильем, то они попадают под взыскание. Таким образом, апартаменты можно арестовать и выставить на продажу в счет долга.

При покупке апартаментов невозможно заявить вычет и вернуть налог, также их приобретение не субсидируется государством.

На покупку апартаментов нельзя использовать материнский капитал.

В апартаментах нельзя зарегистрироваться по месту жительства, как в жилом помещении. Возможна лишь временная регистрация по месту пребывания.

Апартаменты могут стоить дешевле квартиры, так как земля под нежилые объекты стоит дешевле и проектировать нежилой комплекс проще.

Апартаменты - хороший вариант вложений, если нужен ежемесячный пассивный доход.

Хотим напомнить, что договор купли-продажи апартаментов можно удостоверить нотариально! Это сведет к минимуму риски наступления негативных правовых последствий, обезопасит всех участников сделки. Документы на государственную регистрацию права в Росреестр направит нотариус и получит их после регистрации для передачи сторонам договора.