Заведующий кафедрой ОмГТУ пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере

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В Омске суд рассмотрит уголовное дело в отношении заведующего кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» ОмГТУ. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

— Обвиняемый с октября 2013 года по март 2014 года инициировал проведение университетом конкурса на выполнение научно-исследовательской работы «разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата», зная, что такой прибор уже был разработан и изготовлен студентом ВУЗа в рамках магистерской диссертации. В целях хищения денежных средств, выделенных университетом для оплаты научной работы, он обеспечил победу в конкурсе подконтрольной ему фирме. В дальнейшем заведующий кафедры без проведения каких-либо научных исследований подготовил и оформил от имени аффилированной организации отчет, текст которого скопировал с магистерской диссертации студента, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Поступившие на счет подконтрольной фирмы 1,4 миллиона рублей предприимчивый мужчина присвоил себе.

Вину в совершении преступления он не признал. На имущество обвиняемого в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест.

Надзорное ведомство передало уголовное дело в Первомайский районный суд для рассмотрения.

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