Водитель, лишенный прав за пьянку, возил омичей от Солнечного до Чкаловска

Фото: Госавтоинспекция
Накануне на улице Красный Путь при проверке документов была задержана пассажирская газель, следующая по маршруту №470. Подробности рассказывают в полиции.
Как оказалось, водитель, управлявший транспортным средством, не имел водительского удостоверения. На момент проверки в салоне находились 15 пассажиров.
- В апреле прошлого года мужчина 1970 г.р. привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Нарушитель отстранен от управления транспортным средством, - уточнили Госавтоинспекции.
Теперь на мужчину заведено административное дело, ему грозит штраф 30 тысяч рублей.
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