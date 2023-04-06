Водитель, лишенный прав за пьянку, возил омичей от Солнечного до Чкаловска

Фото: Госавтоинспекция

Накануне на улице Красный Путь при проверке документов была задержана пассажирская газель, следующая по маршруту №470. Подробности рассказывают в полиции.

Как оказалось, водитель, управлявший транспортным средством, не имел водительского удостоверения. На момент проверки в салоне находились 15 пассажиров.

- В апреле прошлого года мужчина 1970 г.р. привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Нарушитель отстранен от управления транспортным средством, - уточнили Госавтоинспекции.

Теперь на мужчину заведено административное дело, ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

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