Житель Петербурга получил два года условно за попытку перевезти мигранта через госграницу в Омской области

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Шербакульский суд приговорил к двум годам условно с испытательным сроком в два года жителя Санкт-Петербурга.

Мужчину обвинили в незаконной организации въезда иностранца в Россию в октябре 2022 года. Перевезти через государственную границу он хотел гражданина Таджикистана.

- Подсудимый в октябре 2022 года совместно с другими лицами, действовавшими на территории Республик Казахстан и Беларусь, договорился об организации незаконного въезда на территорию Российской Федерации гражданина Республики Таджикистан, которому въезд в Россию был запрещен, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Всё было организовано на высшем уровне: трансферт, билеты на поезд, но вот пограничники всё же поймали нарушителей. Сообщается, что подсудимый в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

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