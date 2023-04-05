Следственный комитет завел уголовное дело на неустановленных чиновников омской мэрии

Фото: Эдуард Абрамов

Халатность вменяют неустановленному кругу лиц из Омской мэрии, которые были ответственные за расселение аварийного жилья. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

- По сообщению, размещенному в эфире телевизионной информационной программы, возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к расселению двух аварийных домов, расположенных в Кировском округе города Омска, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - уточняют в ведомстве.

Речь идет о двух жилых домах в Авиагородке. Жители уже давно обращаются во все инстанции, но их намеренно игнорируют. В зданиях уже начали рушиться фасады.

Пока виновные в преступлении не определены, сейчас сотрудники ведомства ведут расследование.

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