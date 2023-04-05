8-месячный лев из Владивостока пополнил дружный зверинец омского Большеречеснкого зоопарка

Фото: Большереченский зоопарк

В семье Большереченского зоопарка прибавление: восьмимесячный львенок из Владивостока заселился в один из вольеров. Новый постоялец уже освоился в новом доме.

- Ещё одним сокровищем стало больше. Малышу 8 месяцев. Дерзок и игрив. Фирменно реветь толком не умеет, зато рычит мастерски, - сообщают в живом уголке Омской области.

Представитель кошачьих уже прошел карантин. Как рассказывают в администрации учреждения, львенок хорошо перенес авиаперелет.

По информации 12 канала, в скором времени в зоопарк приедет маленькая львица, чтобы составить пару прибывшему самцу.

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