Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 апреля 2023 7:55

8-месячный лев из Владивостока пополнил дружный зверинец омского Большеречеснкого зоопарка

Он хорошо перенес авиаперелет и прошел карантин
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: Большереченский зоопарк

Фото: Большереченский зоопарк

В семье Большереченского зоопарка прибавление: восьмимесячный львенок из Владивостока заселился в один из вольеров. Новый постоялец уже освоился в новом доме.

- Ещё одним сокровищем стало больше. Малышу 8 месяцев. Дерзок и игрив. Фирменно реветь толком не умеет, зато рычит мастерски, - сообщают в живом уголке Омской области.

Представитель кошачьих уже прошел карантин. Как рассказывают в администрации учреждения, львенок хорошо перенес авиаперелет.

По информации 12 канала, в скором времени в зоопарк приедет маленькая львица, чтобы составить пару прибывшему самцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за арктического циклона к концу недели в Омской области снова похолодает

Его вторжение синоптики прогнозируют 7 апреля (подробнее)

Живой уголок: Окно в природу