В Омской области март оказался на 4 градуса теплее климатической нормы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Среднемесячная температура воздуха в марте на территории Омской области превысила норму на 4 градуса и составила -3...-4 градуса.

— Наибольшее превышение климатической нормы на 3-7 было в первой декаде. Минимальная температура воздуха понижалась до -16…-27. Самая низкая зарегистрирована 9 марта в Усть-Ишиме и Седельниково. Максимальная температура воздуха +7…+13 наблюдалась 28 марта. Самая высокая отмечалась в Седельниково, — рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Не обошлось и без рекордов. Так, 26 марта воздух в Омске прогрелся до +7,7 градусов. Последний раз так тепло в этот день было в 2008 году. Тогда температура воздуха составила +5,5 градусов. На следующий день, 27 марта, в Омске был побит рекорд 2009 года: столбик термометра поднялся до отметки в +8,4, что выше на 1 градус, чем в упомянутом году.

Погода в Омске в марте решила отыграться в плане осадков. На большей части территории выпало от 103% до 201% осадков от климатической нормы. Меньше нормы только в северных районах Омской области. Осадки, выпадавшие в течение марта, имели смешанный характер — снег и дождь.

8 марта был побит еще один погодный рекорд: за сутки в Омске выпало 9,5 мм осадков, что на 6 мм осадков больше, чем 1899 году.

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