Омский таксист обчистил свою пассажирку, пока та спала

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В полицию Омского района Омской области обратилась девушка, живущая в селе Лузино. Она рассказала, как в ночь с 19 на 20 декабря поехала домой из кафе у Левобережного рынка на случайном такси - поймала с дороги. По дороге девушка задремала, а уже дома поняла, что водитель наглым образом ее обокрал. У сельчанки пропало несколько карт, телефон и 1 500 рублей из сумки, а также золотой кулон с изображением скорпиона с шеи и золотой браслет с руки. Позже ей пришли сообщения о списании около 4 000 рублей. Общий ущерб девушка оценила почти в 130 тысяч.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

- Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что сельчанка ехала на автомобиле «Рено Логан» белого цвета, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Таксист попал на камеры видеонаблюдения. Тем, кто узнал мужчину или знает, где он находится, просят сообщить в ОМВД России по Омскому району по телефонам: 79-38-02 или 8-913-602-71-06.