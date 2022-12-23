В ближайшие сутки в Омске ожидается мороз, метель и сильный ветер

Днем пятницы омичей ждут мороз и метель одновременно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 декабря днем по Омской области ожидаются снег, метель, местами порывы ветра 15-20 метров в секунду. На дорогах могут образовываться снежные заносы, накаты.

- Ночью с 23 на 24 декабря температура воздуха в среднем по региону составит от -25 до -30 градусов, днем немного потеплеет - до -17...-24 градусов, - рассказали синоптики.

При этом усилятся осадки. И поднимется ветер, он подует со скоростью 9-14 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В последующие сутки в регион нагрянет резкое потепление. Днем в субботу 24 декабря синоптики прогнозируют температуру воздуха не ниже -6...-1 градуса.