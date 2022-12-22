Омичи ждали вылета в Тайланд 15 часов

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22 декабря в 00:50 по местному времени 440 омичей, в том числе 74 ребенка, должны были вылететь на отдых в Минеральные Воды и в Тайланд. Но неожиданно перед каникулами омичи получили 15 часов тягостного ожидания своего вылета.

- Сегодня в международном аэропорту Омск-Центральный имени Дмитрия Карбышева объявлена задержка 2 рейсов авиакомпаний ««АЗУР эйр» и «Азимут» в Утапао (Тайланд) и город Минеральные Воды. Более 440 пассажиров, из них 74 ребенка, ожидали вылета в пункты назначения. В этой связи Омской транспортной прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения законодательства о соблюдении безопасности полетов и прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По некоторым данным, рейсы были задержаны по техническим причинам - авиакомпании ждали замены бортов из-за неисправностей. При этом внутрироссийский маршрут задержали всего на 3,5 часа.

Во время ожидания аэропорт действительно посетили сотрудники прокуратуры, узнавали у пассажиров, вовремя ли людей разметили в гостинице, кормили и предложили ли сдать багаж. Пока итоги проверки неизвестны.