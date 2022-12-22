20-летний омич намеренно переехал оппонентов-пешеходов «Жигулями»

Парень так и не сознался в отчаянном проступке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 декабря Омский областной суд огласил приговор по уголовному делу о покушении на убийство двух потерпевших и убийстве одного из них. Это преступление парень совершил, когда его аргументация закончилась.

- Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 декабря 2020 года возле кафе «Жигули» в Омске у 20-летнего Петренко возник конфликт с тремя ранее незнакомыми посетителями этого заведения. Подсудимый сел в свой автомобиль, дождавшись, когда компания стала переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Маркса, злоумышленник ускорился и наехал на пешеходов. Сбив оппонентов, он скрылся с места происшествия. Впоследствии один из пострадавших от полученных травм скончался в медицинском учреждении, а второму причинены телесные повреждения средней тяжести, - рассказали в пресс-службе омского облсуда.

В ходе суда парень всячески отрицал свою вину, а не раскаивался, и настаивал на том, что решил пустить машину в управляемый занос, в результате которого случайно сбил потерпевших. Из-за замерзшего лобового стекла в «Жигулях» не заметил их.

Суд таким доводам не поверил и приговорил Петренко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Также, с осужденного в пользу матери погибшего судом взыскано 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда, 75 тысяч рублей в счет возмещения имущественного ущерба.