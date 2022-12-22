Намолотить зерна омским аграриям в 2022 году удалось 2,9 млн тонн. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие 11,5 месяцев Омская область увеличила экспорт собственной продукции на 25,7%. Такие цифры выдает региональный минсельхоз.

- На 11 декабря 2022 года экспорт продукции АПК Омской области составил 316,1 млн. долл. США, что на 25,7 % больше соответствующего периода 2021 года, - передает ведомство.

Среди товаров, которые ушли в другие страны, большую часть занимает продукция растениеводства. Можно предположить, что это зерновые, масличные культуры, а также картофель. В этот же список попадает пищевая продукция и перерабатывающая промышленность.

Согласно данным министерства, сегодня региона производит поставки в 40 стран мира. Основными закупщиками являются Казахстан, Китай, Киргизия и Беларусь.

Любопытно, что Омская область, которая поставляет в те же соседние государства, например, картофель, сама же активно закупает его в других регионах страны.

Что касается запасов зерна, по информации крупных представителей аграрного сектора, сегодня этот продукт в регионе в избытке. Закупочная цена осенью 2022 года упала до минимальных 7-8 тыс.рублей за тонну, хотя и урожайность была не столь велика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омским передовикам агропромышленного комплекса вручили ключи от 16 автомобилей

Аграриев от имени главы региона и правительства Омской области поздравил первый вице-губернатор Валерий Бойко (подробнее)