В Омской области в эти выходные резко потеплеет до 0 градусов

В субботу, 24 декабря, возможна метель Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую области в эти выходные вновь будет тепло и снежно. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, в субботу, 24 декабря, ночью температура воздуха составит -7..-12 градусов, места до -17 градусов. Днем в Омске и области резко потеплеет до -1...-6 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег, а местами умеренный снег. Возможна метель. Ветер юго-западный со скоростью до 7-12 метров в секунду. На дорогах местами сохранится гололедица.

В воскресенье, 25 декабря, в ночные часы -5...-10 градусов. Днем в Омке ожидается 0...-5 градусов. Пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

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