В Омской области в эти выходные резко потеплеет до 0 градусов

В субботу, 24 декабря, возможна метель
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омскую области в эти выходные вновь будет тепло и снежно. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Так, в субботу, 24 декабря, ночью температура воздуха составит -7..-12 градусов, места до -17 градусов. Днем в Омске и области резко потеплеет до -1...-6 градусов. В течение суток ожидается небольшой снег, а местами умеренный снег. Возможна метель. Ветер юго-западный со скоростью до 7-12 метров в секунду. На дорогах местами сохранится гололедица.
В воскресенье, 25 декабря, в ночные часы -5...-10 градусов. Днем в Омке ожидается 0...-5 градусов. Пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru