Два юных омича пойдут под суд за организацию экстремистского сообщества

Парни до сих пор не признали вину. Фото: Александр ГЛУЗ

Контрразведчики совместно с полицией задержали двух 19-летних жителей Омска. Парней теперь отправляют под суд за организацию экстремистского сообщества.

Следователи настаивают, что юнцы в интернете оправдывали фашизм, а также создавали группу последователей пропаганды экстремистских и националистических идей.

- Организаторы сообщества возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, - уточняют детали в региональном Следственном комитете.

Любопытно, что в ходе обысков у подозреваемых обнаружены предметы с изображением свастики, газовый пистолет, складные ножи, кастеты, газовый баллончик. Сами омичи вину признавать отказываются.

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