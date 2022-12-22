16 декабря Москва встретила победителей Международного конкурса «Лучшая русская школа за рубежом»

Конкурс проводится с 2021 года в целях поддержки организаций и педагогических коллективов, реализующих программы изучения русского языка или ведущих обучение на русском языке в системах общего образования. В 2022 году конкурс проводился в двух номинациях: «Лучшая русская школа за рубежом» и «Учитель-международник». В конкурсе участвовали 465 педагогов и педагогических коллективов из Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики. Вне конкурса участвовали представители Республики Армения и Республики Казахстан.

Церемония награждения призеров и лауреатов конкурса прошла в очно-дистанционном формате на площадках в городах Душанбе, Ташкенте и Бишкеке, а шесть победителей (по 2 победителя от каждой страны-участницы) получили свои заслуженные награды на площадке в Москве.

Победителями в номинации «Учитель-международник» стали: Шурыгина Ирина Владимировна, школа №46 города Гиждуван Бухарской области Республики Узбекистан, Аджиджимиль Гульнара Джимильевна, Инновационный лицей «Душанбе» при Технологическом университете Таджикистана, Хамидуллина Оксана Петровна, школа-гимназия №7 им. Нариманова города Ош Киргизской Республики.

В номинации «Лучшая русская школа за рубежом» победили: средняя общеобразовательная школа №5 Чиназского района Ташкентской области Республики Узбекистан, ОсОО «Академия Купуева», город Ош Киргизской Республики, ООО «Начальный институт Аркон», город Худжанд Республики Таджикистан.

Победителей, призеров и лауреатов, а также гостей Церемонии награждения приветствовал заместитель Министра просвещения Российской Федерации Грибов Денис Евгеньевич.

В Церемонии награждения приняли участие представители организаций и учреждений Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики, руководители и педагоги русских школ за рубежом, а также эксперты в сфере обучения на русском языке или обучения русского языка за рубежом, продвижения российского образования за рубежом.